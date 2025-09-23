Обляков высказался об адаптации Алвеса в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на вопрос об оценке уровня и адаптации Матеуса Алвеса, перешедшего в московский клуб из «Сан-Паулу» минувшим летом.

«Он хорошо вписался в команду, с мячом работает на высоком уровне. Я, Матвей Кисляк и Матеус неплохо понимаем друг друга в центре поля. Мы ему помогаем, поддерживаем. Благодаря хорошей атмосфере в коллективе он адаптировался быстро и сейчас показывает свой футбол. Надеюсь, что будет продолжать в том же духе», – приводит слова Облякова Metaratings.

В составе ЦСКА 20-летний бразилец принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

