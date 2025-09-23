Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«БроукБойз» — «Сокол»: игрок медиакоманды удалён со скамейки запасных в матче Кубка России

Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты идёт матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 между «БроукБойз» и саратовским «Соколом». Игра проходит на стадионе «Зоркий» в Красногорске (номинальное домашнее поле медиакоманды). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. «Сокол» ведёт в счёте — 2:0.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Broke Boys
Окончен
0 : 2
Сокол
Саратов
0:1 Доля – 17'     0:2 Глойдман – 50'    
Удаления: Коробов – 68' / нет

На 68-й минуте красную карточку получил защитник «БроукБойз» Григорий Коробов после слов в адрес арбитров из-за спорного эпизода в штрафной площади «Сокола».

В третьем раунде Кубка России «БроукБойз» одолел «Леон Сатурн» со счётом 2:0. За медиакоманду сыграли Фёдор Смолов и Ари, забившие по голу.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одержали победу со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.

