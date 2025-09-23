Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Джуд Беллингем может сыграть за «Реал» в матче с «Леванте» — AS

Джуд Беллингем может сыграть за «Реал» в матче с «Леванте» — AS
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем восстановился от травмы и может выйти на поле в игре 6-го тура испанской Ла Лиги, в которой «сливочные» встретятся с «Леванте». Об этом сообщает AS.

Напомним, после клубного чемпионата мира хавбек перенёс операцию на левом плече. СМИ сообщали, что при наиболее удачном раскладе он сможет принимать участие во встречах в конце октября, при этом подчёркивалось, что процесс восстановления англичанина может затянуться до ноября.

В прошлом сезоне Беллингем принял участие в 58 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и 15 результативными передачами.

