«Награда, разделяемая всей командой». Дембеле представил «Золотой мяч» игрокам «ПСЖ»

Пресс-служба «ПСЖ» на своей странице в социальной сети X опубликовала фотографии, на которых новоявленный обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле показывает награду партнёрам по команде: защитникам Нуну Мендешу и Вильяму Пачо.

При этом публикацию с совместной фотографией Дембеле и Пачо «ПСЖ» сопроводил комментарием: «Награда, разделяемая всей командой».

Фото: x.com/Paris Saint-Germain

В минувшем сезоне нападающий «ПСЖ» принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе французского гранда Дембеле стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также взял Лигу чемпионов.

В Париже празднуют завоёванный Усманом Дембеле «Золотой мяч»: