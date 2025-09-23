«Это успех и для Франции». Дешам — о победе Дембеле в голосовании за «Золотой мяч»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал завоевание нападающим «Пари Сен-Жермен» и французской национальной команды Усманом Дембеле «Золотого мяча» — 2025.

«Рад за него, он заслужил этот приз. Для французского футбола это тоже имеет большое значение, ведь он представляет эту страну, играет за сборную, для Франции это тоже успех», — приводит слова Дешама L’Équipe.

В прошедшем сезоне в составе «Пари Сен-Жермен» Дембеле взял чемпионство Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, игрок в составе парижан дошёл до финала клубного чемпионата мира.