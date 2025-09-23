Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это успех и для Франции». Дешам — о победе Дембеле в голосовании за «Золотой мяч»

«Это успех и для Франции». Дешам — о победе Дембеле в голосовании за «Золотой мяч»
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал завоевание нападающим «Пари Сен-Жермен» и французской национальной команды Усманом Дембеле «Золотого мяча» — 2025.

«Рад за него, он заслужил этот приз. Для французского футбола это тоже имеет большое значение, ведь он представляет эту страну, играет за сборную, для Франции это тоже успех», — приводит слова Дешама L’Équipe.

В прошедшем сезоне в составе «Пари Сен-Жермен» Дембеле взял чемпионство Франции, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также завоевал трофей Лиги чемпионов. Помимо этого, игрок в составе парижан дошёл до финала клубного чемпионата мира.

Материалы по теме
Дембеле стал 10-м игроком в истории футбола с ЛЧ, ЧМ и «ЗМ»
Истории
Дембеле стал 10-м игроком в истории футбола с ЛЧ, ЧМ и «ЗМ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android