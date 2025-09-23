Скидки
Broke Boys — Сокол. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Главная Футбол Новости

БроукБойз — Сокол, результат матча 23 сентября 2025, счет 0:2, 4-й раунд Пути регионов Кубка России 2025/2026

Медийная команда «БроукБойз» вылетела из Кубка России, проиграв «Соколу»
Аудио-версия:
Комментарии

Медийная команда «БроукБойз» потерпела поражение от саратовского «Сокола» в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России. Встреча на стадионе «Зоркий» в Красногорске завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Broke Boys
Окончен
0 : 2
Сокол
Саратов
0:1 Доля – 17'     0:2 Глойдман – 50'    
Удаления: Коробов – 68' / нет

На 17-й минуте счёт открыл защитник «Сокола» Алексей Доля, на 50-й минуте второй мяч забил Никита Глойдман.

Фёдор Смолов провёл на поле в составе «Броуков» 77 минут, Ари пропускал встречу из-за травмы.

Соперник «Сокола» Младена Кашчелана в пятом раунде Пути регионов Кубка России станет известен позднее. После поражения «БроукБойз» Дмитрия Кузнецова в Кубке России остался один медийный клуб — «Амкал». В четверг, 25 сентября, команда сыграет дома с красноярским «Енисеем».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одержали победу со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.

Календарь Кубка России
Турнирная сетка Кубка России
