Гвардиола отреагировал на девятое место Доннаруммы в голосовании на «Золотой мяч»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поздравил вратаря «горожан» Джанлуиджи Доннарумму с попаданием в десятку лучших футболистов минувшего сезона согласно голосованию France Football. Кроме того, итальянский футболист был признан лучшим голкипером прошедшего сезона.

«Я поздравляю его, но, конечно, и «ПСЖ» тоже. Его [Доннаруммы] влияние было действительно велико.

Всегда говорю одно и то же: неважно, финишируете вы девятым, шестым или 12-м. Тот факт, что вы находитесь там, означает, что вы провели хороший сезон. У меня есть ощущение, что Доннарумма попадает в подобные списки каждый сезон, он всегда близок, потому что он хороший вратарь», — приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

