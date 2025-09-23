«Их будет невозможно догнать». Тренер «Челси» Мареска — о старте сезона «Ливерпуля»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о шансах на чемпионство в английской Премьер-лиге, отметив отличное начало сезона от «Ливерпуля».

«Если они продолжат в том же духе, я думаю, их будет невозможно догнать — не только нам, но и всем клубам.

С прошлого года они проделали фантастическую работу, и игроки, которых они решили приобрести, свидетельствуют о намерении клуба снова бороться за Премьер-лигу и Лигу чемпионов, и это совершенно очевидно», – приводит слова Марески ESPN.

Мерсисайдцы в первых пяти матчах АПЛ нового сезона одержали пять побед и набрали 15 очков. Команда Арне Слота лидирует в чемпионате Англии с отрывом в пять очков от идущего вторым «Арсенала».