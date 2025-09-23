Кубок России — 2025/2026 по футболу: результаты на 23 сентября, календарь, таблица

Сегодня, 23 сентября, состоялись два матча четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся игр.

Результаты матчей Кубка России 23 сентября:

ПСК — «Урал» — 1:2;

«БроукБойз» – «Сокол» — 0:2.

В среду, 24 сентября, состоятся ещё 10 встреч четвёртого раунда Пути регионов Кубка России.

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале минувшего розыгрыша турнира красно-синие победили «Ростов». Основное время матча закончилось со счётом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны, одолев «Краснодар» со счётом 1:0.