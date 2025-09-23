Скидки
19:30 Мск
На матч «Кайрата» и «Реала» в Лиге чемпионов проданы все билеты

Комментарии

Все билеты на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов между казахстанским «Кайратом» и мадридским «Реалом» проданы, сообщила пресс-служба клуба. Встреча состоится 30 сентября в 21:45 на Центральном стадионе в Алма-Ате вместимостью чуть более 26 тысяч зрителей.

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
«Все билеты на «Кайрат» — «Реал» Мадрид проданы! Вход на территорию будет открыт с 18:45 — за три часа до начала игры. Рекомендуем приходить заранее, чтобы спокойно пройти контроль и избежать скопления очередей. Попасть на стадион можно будет с трёх сторон: со стороны проспекта Абая, улицы Сатпаева и улицы Байтурсынова», — говорится в сообщении в телеграм-канале казахстанского «Кайрата».

Все новости RSS

