Главная Футбол Новости

Эспаньол — Валенсия, результат матча 23 сентября 2025, счет 2:2, 6-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Эспаньол» сыграл вничью с «Валенсией» и вышел на третье место в Ла Лиге
Комментарии

Окончен матч 6-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Эспаньол» и «Валенсия». После финального свистка зафиксирован счёт 2:2. Встреча состоялась на стадионе «Стейдж Фронт» (Барселона). В качестве главного арбитра матча выступил Хосе Гусман Мансилья.

Испания — Примера . 6-й тур
23 сентября 2025, вторник. 20:00 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
2 : 2
Валенсия
Валенсия
0:1 Данжума – 15'     1:1 Кабрера – 59'     1:2 Дуро – 62'     2:2 Пуадо – 90+6'    

Арно Данжума на 15-й минуте вывел гостей вперёд, Леандро Кабрера на 59-й минуте сравнял счёт, на 62-й минуте у гостей гол забил Уго Дуро, Хавьер Пуадо на 90+6-й минуте вернул равенство на табло.

После этой игры «Эспаньол» с 11 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, «Валенсия» с восемью очками находится на девятой строчке.

В следующем туре «Эспаньол» 26 сентября сыграет в гостях с «Жироной», «Валенсия» 29 сентября примет на своём поле «Овьедо».

