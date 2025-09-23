«Просто ужас!» Смолов раскритиковал поле в матче с «Соколом» в КР

Нападающий медийной команды «БроукБойз Фёдор Смолов подверг критике поле в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Соколом» (0:2). Смолов провёл на поле 77 минут.

«Приятно, поздравляю команду и болельщиков «Сокола» с победой. Я неоднократно говорил, что для меня «Сокол» — родная команда. Расстроен, что нам не удалось пройти дальше.

Могла сбить ситуация, что это поле называется футбольным. Ужас просто! Хотел бы, чтобы тут запретили играть официальные матчи. Это просто отвратительно. Оно искусственное, есть риск получить травму», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сколько зарабатывают футболисты: