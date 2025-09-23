Скидки
Главная Футбол Новости

«Просто ужас!» Смолов раскритиковал поле в матче с «Соколом» в КР

«Просто ужас!» Смолов раскритиковал поле в матче с «Соколом» в КР
Комментарии

Нападающий медийной команды «БроукБойз Фёдор Смолов подверг критике поле в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Соколом» (0:2). Смолов провёл на поле 77 минут.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Broke Boys
Окончен
0 : 2
Сокол
Саратов
0:1 Доля – 17'     0:2 Глойдман – 50'    
Удаления: Коробов – 68' / нет

«Приятно, поздравляю команду и болельщиков «Сокола» с победой. Я неоднократно говорил, что для меня «Сокол» — родная команда. Расстроен, что нам не удалось пройти дальше.

Могла сбить ситуация, что это поле называется футбольным. Ужас просто! Хотел бы, чтобы тут запретили играть официальные матчи. Это просто отвратительно. Оно искусственное, есть риск получить травму», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

