Смолов высказался о своем будущем после вылета с «БроукБойз» из КР

Нападающий медийной команды «БроукБойз» Фёдор Смолов после матча четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Соколом» (0:2) высказался о продолжении карьеры.

— Я остановился в Кубке тоже, как и команда. Не могу сказать, был ли это мой последний матч в карьере. Я же вам говорил, что зимой посмотрим, как будет. До зимы стану тренироваться. Планирую перейти на падел.

— Пока Андрея Сергеевича не обойдёте, не остановитесь?

— Уже приятно с ним сравняться. Не было цели. Не ожидал, что так получится. Позвал Дима Егоров, за что ему спасибо. Предоставил возможность сыграть, в коллективе тепло приняли. К сожалению, сегодня уступили. Глобально можно было бы оставаться в футболе и играть до 40, если бы хотел обойти Андрея Сергеевича. Такой задачи не было. Приятно сравняться, — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Смолов в предыдущем раунде Кубка России с «Леон Сатурном» забил 158-й гол в карьере, повторив достижение Андрея Аршавина.