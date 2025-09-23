Скидки
Главная Футбол Новости

Смолов высказался о своем будущем после вылета с «БроукБойз» из КР

Смолов высказался о своем будущем после вылета с «БроукБойз» из КР
Нападающий медийной команды «БроукБойз» Фёдор Смолов после матча четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Соколом» (0:2) высказался о продолжении карьеры.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Broke Boys
Окончен
0 : 2
Сокол
Саратов
0:1 Доля – 17'     0:2 Глойдман – 50'    
Удаления: Коробов – 68' / нет

— Я остановился в Кубке тоже, как и команда. Не могу сказать, был ли это мой последний матч в карьере. Я же вам говорил, что зимой посмотрим, как будет. До зимы стану тренироваться. Планирую перейти на падел.

— Пока Андрея Сергеевича не обойдёте, не остановитесь?
— Уже приятно с ним сравняться. Не было цели. Не ожидал, что так получится. Позвал Дима Егоров, за что ему спасибо. Предоставил возможность сыграть, в коллективе тепло приняли. К сожалению, сегодня уступили. Глобально можно было бы оставаться в футболе и играть до 40, если бы хотел обойти Андрея Сергеевича. Такой задачи не было. Приятно сравняться, — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Смолов в предыдущем раунде Кубка России с «Леон Сатурном» забил 158-й гол в карьере, повторив достижение Андрея Аршавина.

