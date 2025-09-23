Гави пропустит четыре-пять месяцев после операции на мениске

«Барселона» на своей странице в социальной сети X проинформировала, что полузащитник команды Гави перенёс артроскопию для восстановления внутреннего мениска. Для сохранения мениска были наложены швы. Время восстановления 21-летнего футболиста оценивается в четыре-пять месяцев.

Отметим, что в ноябре 2023 года испанский полузащитник порвал крестообразные связки, после чего восстанавливался до сентября 2024 года.

Гави получил текущее повреждение в августе 2025 года. В нынешнем сезоне он успел принять участие в двух матчах испанской Примеры, в которых отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.

