Смолов: путь в Кубке России с «Броуками» — классная история
Нападающий «БроукБойз» Фёдор Смолов после встречи четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Соколом» (0:2) поделился эмоциями от игры за медийную команду.
Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Broke Boys
Окончен
0 : 2
Сокол
Саратов
0:1 Доля – 17' 0:2 Глойдман – 50'
Удаления: Коробов – 68' / нет
«Путь в Кубке России с «Броуками» — классная история. Потом, когда начинаешь выигрывать, начинаешь тренироваться и чувствовать объединение с коллективом. Хочется выигрывать.
Я рассматриваю решение закончить. Рассматривал его ещё весной. Уже говорил об этом. Для меня это не станет концом света. Если я решу закончить, объявлю об этом», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Экс-нападающий «Краснодара» провёл за медийную команду два матча в Кубке России.
Комментарии
