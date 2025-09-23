Смолов: путь в Кубке России с «Броуками» — классная история

Нападающий «БроукБойз» Фёдор Смолов после встречи четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Соколом» (0:2) поделился эмоциями от игры за медийную команду.

«Путь в Кубке России с «Броуками» — классная история. Потом, когда начинаешь выигрывать, начинаешь тренироваться и чувствовать объединение с коллективом. Хочется выигрывать.

Я рассматриваю решение закончить. Рассматривал его ещё весной. Уже говорил об этом. Для меня это не станет концом света. Если я решу закончить, объявлю об этом», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Экс-нападающий «Краснодара» провёл за медийную команду два матча в Кубке России.