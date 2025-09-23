Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов: путь в Кубке России с «Броуками» — классная история

Смолов: путь в Кубке России с «Броуками» — классная история
Комментарии

Нападающий «БроукБойз» Фёдор Смолов после встречи четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Соколом» (0:2) поделился эмоциями от игры за медийную команду.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Broke Boys
Окончен
0 : 2
Сокол
Саратов
0:1 Доля – 17'     0:2 Глойдман – 50'    
Удаления: Коробов – 68' / нет

«Путь в Кубке России с «Броуками» — классная история. Потом, когда начинаешь выигрывать, начинаешь тренироваться и чувствовать объединение с коллективом. Хочется выигрывать.

Я рассматриваю решение закончить. Рассматривал его ещё весной. Уже говорил об этом. Для меня это не станет концом света. Если я решу закончить, объявлю об этом», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Экс-нападающий «Краснодара» провёл за медийную команду два матча в Кубке России.

Материалы по теме
Медийная команда «БроукБойз» вылетела из Кубка России, проиграв «Соколу»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android