Фёдор Смолов рассказал, что его мотивирует продолжать играть в футбол
35-летний нападающий Фёдор Смолов рассказал, что мотивирует его продолжать играть в футбол. Сегодня, 23 сентября, футболист выступал за медийную команду «БроукБойз» в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Соколом» (0:2). Смолов провёл на поле 77 минут.
Fonbet Кубок России . 1/32 финала
23 сентября 2025, вторник. 19:45 МСК
Broke Boys
Окончен
0 : 2
Сокол
Саратов
0:1 Доля – 17' 0:2 Глойдман – 50'
Удаления: Коробов – 68' / нет
«Такой вид футбола всё больше меня убеждает, что пора заканчивать. Для меня лично это трудно назвать футболом. Мотивирует, что еще есть желание и силы. Всё зависит от предложений», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Последним профессиональным клубом Смолова был «Краснодар». Он покинул его минувшим летом.
