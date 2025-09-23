Фёдор Смолов рассказал, что его мотивирует продолжать играть в футбол

35-летний нападающий Фёдор Смолов рассказал, что мотивирует его продолжать играть в футбол. Сегодня, 23 сентября, футболист выступал за медийную команду «БроукБойз» в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Соколом» (0:2). Смолов провёл на поле 77 минут.

«Такой вид футбола всё больше меня убеждает, что пора заканчивать. Для меня лично это трудно назвать футболом. Мотивирует, что еще есть желание и силы. Всё зависит от предложений», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Последним профессиональным клубом Смолова был «Краснодар». Он покинул его минувшим летом.

