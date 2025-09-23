«Комо» пожертвует выручку с матча с «Сассуоло» на помощь жертвам наводнения

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас перед матчем 1/16 финала кубка Италии с «Сассуоло», который пройдёт 24 сентября, высказался о наводнении в северной части страны и рассказал, что клуб пожертвует деньги пострадавшим жителям.

«Мои мысли сегодня со всеми жителями Комо. Для меня это больше, чем город, это семья.

Пострадавшие, знайте, вы не одиноки. Клуб пожертвует все средства от игры Кубка Италии с «Сассуоло» на поддержку нашего сообщества», – написал Фабрегас в своём аккаунте в социальных сетях.

От стихийного бедствия также пострадали жители Милана, транспортное сообщение в регионе нарушено. Ведутся поисковые и спасательные работы.