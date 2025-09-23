«Комо» пожертвует выручку с матча с «Сассуоло» на помощь жертвам наводнения
Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас перед матчем 1/16 финала кубка Италии с «Сассуоло», который пройдёт 24 сентября, высказался о наводнении в северной части страны и рассказал, что клуб пожертвует деньги пострадавшим жителям.
Кубок Италии . 1/16 финала
24 сентября 2025, среда. 22:00 МСК
Комо
Комо
Не начался
Сассуоло
Сассуоло
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мои мысли сегодня со всеми жителями Комо. Для меня это больше, чем город, это семья.
Пострадавшие, знайте, вы не одиноки. Клуб пожертвует все средства от игры Кубка Италии с «Сассуоло» на поддержку нашего сообщества», – написал Фабрегас в своём аккаунте в социальных сетях.
От стихийного бедствия также пострадали жители Милана, транспортное сообщение в регионе нарушено. Ведутся поисковые и спасательные работы.
