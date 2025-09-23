Скидки
Главная Футбол Новости

Атлетик Б — Жирона, результат матча 23 сентября 2025, счет 1:1, 6-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Атлетик» Бильбао и «Жирона» сыграли вничью в матче 6-го тура Ла Лиги
Комментарии

Завершён матч 6-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Атлетик» Бильбао и «Жирона». Команды сыграли вничью — 1:1. Встреча состоялась на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра матча выступил Хосе Мунуэра Монтеро.

Испания — Примера . 6-й тур
23 сентября 2025, вторник. 20:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 1
Жирона
0:1 Унаи – 9'     1:1 Хаурехисар – 48'    

Аззедин Унаи вывел гостей вперёд на девятой минуте, Микель Хаурехисар на 48-й минуте сравнял счёт.

После этой игры «Атлетик» с 10 очками находится на пятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона испанского первенства, «Жирона» с двумя очками замыкает таблицу.

В следующем туре «Атлетик» 27 сентября сыграет в гостях с «Вильярреалом», «Жирона» 26 сентября примет на своём поле «Эспаньол».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости

