Фёдор Смолов высказался о возможном бое с Артёмом Дзюбой

Нападающий Фёдор Смолов отреагировал на слова главы Fight Nights Камила Гаджиева, ранее выразившего желание организовать бой бывшего футболиста «Краснодара» с форвардом «Акрона» Артёмом Дзюбой.

— Гаджиев говорил, что хочет организовать твой бой с Дзюбой.

— Мы знакомы с Гаджиевым. Обсудим с ним лично, — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 23 сентября, 35-летний Смолов выступал за медийную команду «БроукБойз» в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с саратовским «Соколом» (0:2). Смолов провёл на поле 77 минут.

