Флориан Вирц высказался о своей безрезультативной серии в «Ливерпуле»

Атакующий полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц рассказал о своём отношении к безрезультативной серии в составе мерсисайдцев. Немец отметился ассистом в первом официальном матче за «красных» в Суперкубке Англии, после этого он принял участие в шести встречах чемпионата Англии и Лиги чемпионов, где не совершил голевых действий.

«Конечно, мне бы хотелось забить гол или отдать несколько результативных передач. Но, что бы там ни говорили, я остаюсь хладнокровным. Знаю, на что я способен, и я также знаю, что в какой-то момент действительно покажу это на поле», — приводит слова Вирца журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Sky на своей странице в социальной сети X.

