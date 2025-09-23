Вратарь «ПСЖ» Шевалье извинился перед болельщиками после поражения от «Марселя»
Поделиться
Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье в социальной сети принёс извинения болельщикам после поражения в матче 5-го тура чемпионата Франции с «Марселем». Встреча в Марселе завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля, единственный мяч Найефа Агера был забит после ошибки Шевалье.
Франция — Лига 1 . 5-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 21:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 0
ПСЖ
Париж
1:0 Маркиньос – 5'
«Я разочарован. Прежде всего из-за того, что мы не смогли принести вам эту победу. Будем готовиться. Отправляемся в Париж», — написал Шевалье в социальной сети.
«Пари Сен-Жермен» набрал 12 очков и идёт вторым в турнирной таблице Лиги 1. Лидирует «Монако» (12). «Марсель» располагается на шестой строчке с девятью очками. В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Осером». Игра состоится 27 сентября.
Материалы по теме
Комментарии
- 23 сентября 2025
-
23:32
-
23:25
-
23:15
-
23:02
-
23:02
-
22:52
-
22:48
-
22:44
-
22:30
-
22:28
-
22:15
-
22:13
-
22:07
-
22:04
-
22:03
-
22:00
-
21:58
-
21:51
-
21:46
-
21:45
-
21:44
-
21:41
-
21:38
-
21:36
-
21:24
-
21:24
-
21:15
-
21:11
-
21:07
-
21:03
-
21:00
-
20:59
-
20:51
-
20:45
-
20:44