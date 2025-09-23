Вратарь «ПСЖ» Шевалье извинился перед болельщиками после поражения от «Марселя»

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье в социальной сети принёс извинения болельщикам после поражения в матче 5-го тура чемпионата Франции с «Марселем». Встреча в Марселе завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля, единственный мяч Найефа Агера был забит после ошибки Шевалье.

«Я разочарован. Прежде всего из-за того, что мы не смогли принести вам эту победу. Будем готовиться. Отправляемся в Париж», — написал Шевалье в социальной сети.

«Пари Сен-Жермен» набрал 12 очков и идёт вторым в турнирной таблице Лиги 1. Лидирует «Монако» (12). «Марсель» располагается на шестой строчке с девятью очками. В следующем туре «ПСЖ» встретится с «Осером». Игра состоится 27 сентября.