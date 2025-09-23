Александер Исак забил первый гол за «Ливерпуль»

В эти минуты идёт матч третьего раунда Кубка английской лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Саутгемптон». На данный момент счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев, своим первым мячом за эту команду отметился шведский нападающий Александер Исак.

Нападающий национальной команды Швеции пополнил состав «красных» прошлым летом, перейдя из «Ньюкасл Юнайтед». Александер Исак выступал за «сорок» с лета 2022 года. Всего на его счету 54 гола и 10 результативных передач в 86 матчах за эту команду. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Исака составляет € 120 млн.

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед».