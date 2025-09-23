Скидки
Александер Исак забил первый гол за «Ливерпуль»

Комментарии

В эти минуты идёт матч третьего раунда Кубка английской лиги, в котором встречаются «Ливерпуль» и «Саутгемптон». На данный момент счёт 1:0 в пользу мерсисайдцев, своим первым мячом за эту команду отметился шведский нападающий Александер Исак.

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
23 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
2-й тайм
1 : 0
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Исак – 43'    

Нападающий национальной команды Швеции пополнил состав «красных» прошлым летом, перейдя из «Ньюкасл Юнайтед». Александер Исак выступал за «сорок» с лета 2022 года. Всего на его счету 54 гола и 10 результативных передач в 86 матчах за эту команду. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Исака составляет € 120 млн.

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед».

