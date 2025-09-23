Скидки
Далер Кузяев близок к переходу «Рубин», обсуждается контракт на два года

Российский полузащитник Далер Кузяев близок к переходу в казанский «Рубин», сообщает журналист Иван Карпов. Эту информацию подтверждают источники «Чемпионата», в ближайшее время игрок пройдёт медосмотр.

По данным источника, Кузяев обсуждает заключение двухлетнего контракта с «Рубином». С «Ахматом» и «Крыльями Советов» переговоры не ведутся.

Минувшим летом Кузяев стал свободным агентом. Последним клубом полузащитника на текущий момент является «Гавр». Россиянин был футболистом французской команды с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Кузяева составляет € 3,5 млн.

