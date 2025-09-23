Луис Энрике эмоционально поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике эмоционально поздравил нападающего Усмана Дембеле с выигрышем награды лучшему футболисту минувшего сезона «Золотой мяч».

Луис Энрике поздравил Дембеле с выигрышем «Золотого мяча»:

В минувшем сезоне нападающий «ПСЖ» принял участие в 53 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых он отметился 35 голами и 16 результативными передачами. В составе французского гранда Дембеле стал чемпионом Франции, выиграл национальные Кубок и Суперкубок, а также взял Лигу чемпионов.

Энрике был признан лучшим тренером прошедшего сезона среди мужчин. Испанский специалист возглавил «ПСЖ» летом 2023 года.