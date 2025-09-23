Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» выпустила специальные футболки, посвящённые выигрышу Ямалем «Копа Трофи»

«Барселона» выпустила специальные футболки, посвящённые выигрышу Ямалем «Копа Трофи»
Комментарии

«Барселона» подготовила для продажи специальные футболки в честь выигрыша вингером Ламином Ямалем награды лучшему игроку до 21 года («Копа Трофи»), а также выигрыша полузащитницей сине-гранатовых Айтаной Бонмати «Золотого мяча». Номера на этих футболках выполнены золотым шрифтом. Цена на них стартует от € 299,99.

Фото: Скриншот с сайта ФК «Барселона»

Фото: Скриншот с сайта ФК «Барселона»

В минувшем сезоне Бонмати с «Барселоной» оформила внутренний требл и дошла до финала женской Лиги чемпионов. Ямаль в сезоне-2024/2025 в составе «блауграны» стал чемпионом Испании, выиграл Кубок и Суперкубок страны. В минувшем сезоне вингер принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами.

Материалы по теме
Goal: Ямаль — фаворит в борьбе за «Золотой мяч» — 2026, Мбаппе — второй, Дембеле — восьмой

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android