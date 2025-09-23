«Барселона» выпустила специальные футболки, посвящённые выигрышу Ямалем «Копа Трофи»

«Барселона» подготовила для продажи специальные футболки в честь выигрыша вингером Ламином Ямалем награды лучшему игроку до 21 года («Копа Трофи»), а также выигрыша полузащитницей сине-гранатовых Айтаной Бонмати «Золотого мяча». Номера на этих футболках выполнены золотым шрифтом. Цена на них стартует от € 299,99.

Фото: Скриншот с сайта ФК «Барселона»

Фото: Скриншот с сайта ФК «Барселона»

В минувшем сезоне Бонмати с «Барселоной» оформила внутренний требл и дошла до финала женской Лиги чемпионов. Ямаль в сезоне-2024/2025 в составе «блауграны» стал чемпионом Испании, выиграл Кубок и Суперкубок страны. В минувшем сезоне вингер принял участие в 55 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и 25 результативными передачами.

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: