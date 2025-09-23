Гол россиянина помог «Серик Беледиеспор» Юрана сыграть вничью в первой лиге Турции

«Серик Беледиеспор» под руководством российского тренера Сергея Юрана сыграл вничью с клубом «Чорум» в матче 7-го тура первого дивизиона Турции. Встреча в Чоруме завершилась со счётом 1:1.

В составе «Серика» на 58-й минуте отличился россиянин Илья Берковский, которому ассистировал Жоау Амарал.

Также в составе команды Юрана полный матч отыграли Кирилл Гоцук и Александр Мартынов. Илья Садыгов вышел на поле в стартовом составе, заработал жёлтую карточку и был заменён в перерыве. Артём Юран провёл всю игру в запасе.

«Серик Беледиеспор» не проигрывает на протяжении трёх матчей (две победы и ничья), набрал 11 очков и идёт восьмым в таблице. В следующей встрече 28 сентября команда примет «Эрзурумспор».