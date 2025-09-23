Франко Мастантуоно забил свой первый гол за «Реал»
В эти минуты идёт матч 6-го тура Ла Лиги, в котором встречаются «Леванте» из Валенсии и мадридский «Реал». На данный момент счёт 2:0 в пользу команды из Мадрида, второй гол коллектива забил вингер Франко Мастантуоно — это его первый мяч в играх за «Королевский клуб».
Испания — Примера . 6-й тур
23 сентября 2025, вторник. 22:30 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
1 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 28' 0:2 Мастантуоно – 38' 1:2 Этта Эйонг – 54' 1:3 Мбаппе – 64' 1:4 Мбаппе – 66'
Срок действующего трудового соглашения Франко Мастантуоно с клубом рассчитан до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.
В минувшем туре мадридская команда дома победила «Эспаньол» со счётом 2:0, а «Леванте» на выезде разгромил «Жирону» со счётом 4:0.
