Франко Мастантуоно забил свой первый гол за «Реал»

В эти минуты идёт матч 6-го тура Ла Лиги, в котором встречаются «Леванте» из Валенсии и мадридский «Реал». На данный момент счёт 2:0 в пользу команды из Мадрида, второй гол коллектива забил вингер Франко Мастантуоно — это его первый мяч в играх за «Королевский клуб».

Испания — Примера . 6-й тур
23 сентября 2025, вторник. 22:30 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
1 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 28'     0:2 Мастантуоно – 38'     1:2 Этта Эйонг – 54'     1:3 Мбаппе – 64'     1:4 Мбаппе – 66'    

Срок действующего трудового соглашения Франко Мастантуоно с клубом рассчитан до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В минувшем туре мадридская команда дома победила «Эспаньол» со счётом 2:0, а «Леванте» на выезде разгромил «Жирону» со счётом 4:0.

