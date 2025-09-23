Франко Мастантуоно забил свой первый гол за «Реал»

В эти минуты идёт матч 6-го тура Ла Лиги, в котором встречаются «Леванте» из Валенсии и мадридский «Реал». На данный момент счёт 2:0 в пользу команды из Мадрида, второй гол коллектива забил вингер Франко Мастантуоно — это его первый мяч в играх за «Королевский клуб».

Срок действующего трудового соглашения Франко Мастантуоно с клубом рассчитан до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

В минувшем туре мадридская команда дома победила «Эспаньол» со счётом 2:0, а «Леванте» на выезде разгромил «Жирону» со счётом 4:0.