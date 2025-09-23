Скидки
«Ман Сити» и «Арсенал» могут побороться за защитника из Бундеслиги — Caught Offside

«Ман Сити» и «Арсенал» могут побороться за защитника из Бундеслиги — Caught Offside
«Манчестер Сити» и «Арсенал» проявляют интерес к 22-летнему левому защитнику «Айнтрахта» Натаниэлю Брауну. Эти клубы рассматривают возможность начала переговоров по переходу немецкого футболиста в ближайшем будущем. Об этом сообщает Caught Offside.

Браун выступает в составе «Айнтрахта» с лета 2024 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

