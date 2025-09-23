«Милан» разгромил «Лечче» в матче 1/16 финала Кубка Италии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Италии сезона-2025/2026, в котором встречались «Милан» и «Лечче». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В первом тайме на 19-й минуте защитник гостей Джамиль Зиберт получил прямую красную карточку. Через минуту нападающий красно-чёрных Сантьяго Хименес вывел свою команду вперёд. Во втором тайме Кристофер Нкунку забил свой первый гол за миланцев, отличившись на 51-й минуте. Кристиан Пулишич на 64-й минуте довёл счёт до разгромного.

Действующим обладателем Кубка Италии является «Болонья», в финале обыгравшая «Милан» со счётом 1:0.