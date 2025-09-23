Скидки
Главная Футбол Новости

Милан — Лечче, результат матча 23 сентября 2025, счет 3:0, 1/16 финала Кубка Италии 2025/2026

«Милан» разгромил «Лечче» в матче 1/16 финала Кубка Италии
Комментарии

Завершился матч 1/16 финала Кубка Италии сезона-2025/2026, в котором встречались «Милан» и «Лечче». Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Кубок Италии . 1/16 финала
23 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Милан
Милан
Окончен
3 : 0
Лечче
Лечче
1:0 Хименес – 20'     2:0 Нкунку – 51'     3:0 Пулишич – 64'    
Удаления: нет / Зиберт – 19'

В первом тайме на 19-й минуте защитник гостей Джамиль Зиберт получил прямую красную карточку. Через минуту нападающий красно-чёрных Сантьяго Хименес вывел свою команду вперёд. Во втором тайме Кристофер Нкунку забил свой первый гол за миланцев, отличившись на 51-й минуте. Кристиан Пулишич на 64-й минуте довёл счёт до разгромного.

Действующим обладателем Кубка Италии является «Болонья», в финале обыгравшая «Милан» со счётом 1:0.

Комментарии
Новости. Футбол
