«Челси» одержал волевую победу над клубом третьего дивизиона в Кубке английской лиги

Лондонский «Челси» обыграл «Линкольн Сити» из третьего дивизиона в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Встреча в Линкольне завершилась со счётом 2:1 в пользу «синих».

На 42-й минуте «Линкольн» открыл счёт после гола Роберта Стрита, которому ассистировал украинец Иван Варфоломеев. У «Челси» во втором тайме отличились Тайрик Джордж (48) и Факундо Буонанотте (50).

Соперник «Челси» Энцо Марески в 1/8 финала определится позднее.

Действующий победитель Кубка английской лиги — «Ньюкасл». В мартовском финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» со счётом 2:1. Победный мяч в ворота мерсисайдцев забил Александер Исак.