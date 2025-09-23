Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Линкольн Сити — Челси, результат матча 23 сентября 2025, счет 1:2, 1/16 финала Кубка английской лиги 2025/2026

«Челси» одержал волевую победу над клубом третьего дивизиона в Кубке английской лиги
Комментарии

Лондонский «Челси» обыграл «Линкольн Сити» из третьего дивизиона в матче 1/16 финала Кубка английской лиги. Встреча в Линкольне завершилась со счётом 2:1 в пользу «синих».

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
23 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Линкольн Сити
Линкольн
Окончен
1 : 2
Челси
Лондон
1:0 Стрит – 42'     1:1 Джордж – 48'     1:2 Буонанотте – 50'    

На 42-й минуте «Линкольн» открыл счёт после гола Роберта Стрита, которому ассистировал украинец Иван Варфоломеев. У «Челси» во втором тайме отличились Тайрик Джордж (48) и Факундо Буонанотте (50).

Соперник «Челси» Энцо Марески в 1/8 финала определится позднее.

Действующий победитель Кубка английской лиги — «Ньюкасл». В мартовском финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» со счётом 2:1. Победный мяч в ворота мерсисайдцев забил Александер Исак.

Календарь Кубка английской лиги
Турнирная таблица Кубка английской лиги
Материалы по теме
5 итогов «Золотого мяча», которые бесят
5 итогов «Золотого мяча», которые бесят
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android