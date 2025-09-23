Скидки
Корнеев: не понимаю, почему Черчесов не был востребован у грандов, он топовый тренер

Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев выразил непонимание, почему нынешний главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов не был востребован у грандов. Грозненский клуб объявил о назначении 62-летнего специалиста 6 августа.

«Черчесову вряд ли что‑то нужно доказывать, он и так топовый тренер. Не понимаю, почему он не был востребован у грандов. То, что он делает в «Ахмате», неудивительно, это тренер всегда с чёткими идеями и организациями. Вроде те же игроки в команде, но с приходом Черчесова их сложно обыграть», — сказал Корнеев в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

После назначения Черчесова грозненская команда провела шесть встреч в Мир Российской Премьер-Лиге, в которых она трижды победила и три раза сыграла вничью. В Фонбет Кубке России «Ахмат» сыграл три матча, где два раза уступил и один раз одолел соперника. Контракт с российским специалистом рассчитан на три года.

