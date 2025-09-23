Скидки
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» переиграл «Саутгемптон» в матче Кубка английской лиги

Комментарии

Окончен матч третьего раунда Кубка английской лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Саутгемптон». Победу со счётом 2:1 одержали мерсисайдцы. Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» (Ливерпуль). В качестве главного арбитра матча выступил Томас Брамэлл.

Англия — Кубок лиги . 1/16 финала
23 сентября 2025, вторник. 22:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
2 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Исак – 43'     1:1 Чарльз – 76'     2:1 Экитике – 85'    
Удаления: Экитике – 86' / нет

Александер Исак на 43-й минуте открыл счёт в этой игре и вывел мерсисайдцев вперёд. Ши Чарльз на 76-й минуте забил ответный мяч. Победным голом отметился Уго Экитике на 85-й минуте, а на 86-й минуте за вторую жёлтую карточку он был дисквалифицирован.

Жеребьёвка следующего раунда турнира состоится 24 сентября по окончании оставшихся игр на этой стадии соревнования.

