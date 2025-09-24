Экитике снял футболку при праздновании гола, забыв о жёлтой карточке. Игрок был удалён

Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике снял футболку и показал её болельщикам после того, как забил гол в ворота «Саутгемптона» на 85-й минуте матча 1/16 финала Кубка лиги. На тот момент у игрока уже была жёлтая карточка. В результате Экитике получил второе предупреждение за снятие футболки и был удалён с поля через минуту после своего гола.
Фото: Кадр из трансляции
Французский нападающий перешёл в «Ливерпуль» из «Айнтрахта» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.
