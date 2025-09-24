Скидки
Севилья — Вильярреал, результат матча 23 сентября 2025, счет 1:2, 6-й тур Примеры 2025/2026

«Вильярреал» минимально обыграл «Севилью» в матче 6-го тура Ла Лиги
Завершился матч 6-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Севилья» и «Вильярреал». Игра проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:1.

Испания — Примера . 6-й тур
23 сентября 2025, вторник. 22:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
1 : 2
Вильярреал
Вильярреал
0:1 Олувасейи – 17'     1:1 Соу – 51'     1:2 Соломон – 86'    

Счёт в матче открыл нападающий гостей Тани Олувасейи на 17-й минуте. Во втором тайме на 51-й минуте полузащитник хозяев Джибриль Соу восстановил равенство на табло. В конце матча на 86-й минуте форвард «Вильярреала» Манор Соломон забил победный гол с передачи Жоржа Микаутадзе.

После шести туров испанского чемпионата «Севилья» занимает 10-е место в таблице с семью очками. «Вильярреал» располагается на третьей строчке с 13 очками.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
