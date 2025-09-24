Скидки
Мбаппе с 38 мячами опередил Зидана и Иско по голам за «Реал» в Ла Лиге и сравнялся с Фигу

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 6-го тура испанской Ла Лиги с «Леванте». Таким образом, француз забил 38 голов за «сливочных» в этом соревновании.

Испания — Примера . 6-й тур
23 сентября 2025, вторник. 22:30 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
1 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 28'     0:2 Мастантуоно – 38'     1:2 Этта Эйонг – 54'     1:3 Мбаппе – 64'     1:4 Мбаппе – 66'    

По количеству забитых мячей в Ла Лиге за «Королевский клуб» Мбаппе опередил бывших полузащитников команды Зинедина Зидана, Иско и Марко Асенсио. При этом 26-летний нападающий сравнялся с Деку и Давором Шукером.

Отметим, Мбаппе забил 38 голов в Ла Лиге в 40 встречах.

Нападающий играет за «Реал» с лета 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

