Мбаппе с 38 мячами опередил Зидана и Иско по голам за «Реал» в Ла Лиге и сравнялся с Фигу

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 6-го тура испанской Ла Лиги с «Леванте». Таким образом, француз забил 38 голов за «сливочных» в этом соревновании.

По количеству забитых мячей в Ла Лиге за «Королевский клуб» Мбаппе опередил бывших полузащитников команды Зинедина Зидана, Иско и Марко Асенсио. При этом 26-летний нападающий сравнялся с Деку и Давором Шукером.

Отметим, Мбаппе забил 38 голов в Ла Лиге в 40 встречах.

Нападающий играет за «Реал» с лета 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

