Дубль Мбаппе принёс «Реалу» шестую победу подряд в Ла Лиге
Мадридский «Реал» одержал победу над «Леванте» в матче 6-го тура чемпионата Испании. Встреча в Валенсии завершилась со счётом 4:1 в пользу «сливочных».
Испания — Примера . 6-й тур
23 сентября 2025, вторник. 22:30 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
1 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 28' 0:2 Мастантуоно – 38' 1:2 Этта Эйонг – 54' 1:3 Мбаппе – 64' 1:4 Мбаппе – 66'
В составе «Реала» дубль оформил Килиан Мбаппе, француз забил один из голов с пенальти. Также отличились Винисиус Жуниор и Франко Мастантуоно, положивший дебютный мяч за мадридский клуб. У «Леванте» гол в активе Карла Эдуарда Этта Эйонга.
«Реал» под руководством Хаби Алонсо одержал шестую победу подряд, набрал 18 очков и возглавляет таблицу Ла Лиги. «Леванте» с пятью очками располагается на 16-й строчке.
В следующем туре 27 сентября «Реал» сыграет на выезде с «Атлетико», «Леванте» в этот же день встретится в гостях с «Хетафе».
