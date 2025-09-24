Дубль Мбаппе принёс «Реалу» шестую победу подряд в Ла Лиге

Мадридский «Реал» одержал победу над «Леванте» в матче 6-го тура чемпионата Испании. Встреча в Валенсии завершилась со счётом 4:1 в пользу «сливочных».

В составе «Реала» дубль оформил Килиан Мбаппе, француз забил один из голов с пенальти. Также отличились Винисиус Жуниор и Франко Мастантуоно, положивший дебютный мяч за мадридский клуб. У «Леванте» гол в активе Карла Эдуарда Этта Эйонга.

«Реал» под руководством Хаби Алонсо одержал шестую победу подряд, набрал 18 очков и возглавляет таблицу Ла Лиги. «Леванте» с пятью очками располагается на 16-й строчке.

В следующем туре 27 сентября «Реал» сыграет на выезде с «Атлетико», «Леванте» в этот же день встретится в гостях с «Хетафе».