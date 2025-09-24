Скидки
Главная Футбол Новости

Леванте — Реал Мадрид, результат матча 23 сентября 2025, счет 1:4, 6-й тур чемпионата Испании 2025/2026

Дубль Мбаппе принёс «Реалу» шестую победу подряд в Ла Лиге
Комментарии

Мадридский «Реал» одержал победу над «Леванте» в матче 6-го тура чемпионата Испании. Встреча в Валенсии завершилась со счётом 4:1 в пользу «сливочных».

Испания — Примера . 6-й тур
23 сентября 2025, вторник. 22:30 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
1 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Винисиус Жуниор – 28'     0:2 Мастантуоно – 38'     1:2 Этта Эйонг – 54'     1:3 Мбаппе – 64'     1:4 Мбаппе – 66'    

В составе «Реала» дубль оформил Килиан Мбаппе, француз забил один из голов с пенальти. Также отличились Винисиус Жуниор и Франко Мастантуоно, положивший дебютный мяч за мадридский клуб. У «Леванте» гол в активе Карла Эдуарда Этта Эйонга.

«Реал» под руководством Хаби Алонсо одержал шестую победу подряд, набрал 18 очков и возглавляет таблицу Ла Лиги. «Леванте» с пятью очками располагается на 16-й строчке.

В следующем туре 27 сентября «Реал» сыграет на выезде с «Атлетико», «Леванте» в этот же день встретится в гостях с «Хетафе».

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги
