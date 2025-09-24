«Бенфика» во 2-м матче Моуринью потеряла очки с одним из аутсайдеров чемпионата Португалии
Поделиться
«Бенфика» не смогла обыграть «Риу Аве» в перенесённом матче 1-го тура чемпионата Португалии по футболу. Встреча в Лиссабоне завершилась со счётом 1:1. Это второй матч «Бенфики» под руководством Жозе Моуринью.
Португалия — Примейра . 1-й тур
23 сентября 2025, вторник. 22:15 МСК
Бенфика
Лиссабон
Окончен
1 : 1
Риу Аве
Вила-ду-Конде
1:0 Судаков – 86' 1:1 Силва – 90+1'
В составе «Бенфики» на 86-й минуте отличился Георгий Судаков. На 90+1-й минуте гости сравняли счёт после удара Андре Силвы.
После шести туров чемпионата Португалии «Бенфика» набрала 14 очков и располагается на третьей строчке в таблице. Лидирует «Порту» (18), второе место занимает «Спортинг» (15). «Риу Аве» с четырьмя очками идёт 16-м.
В следующем матче 26 сентября «Бенфика» примет «Жил Висенте». 30 сентября в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов команда Моуринью отправится в Лондон, где сыграет с «Челси».
Материалы по теме
Комментарии
- 24 сентября 2025
-
00:45
-
00:45
-
00:33
-
00:28
-
00:24
-
00:23
-
00:16
-
00:01
- 23 сентября 2025
-
23:56
-
23:56
-
23:52
-
23:45
-
23:39
-
23:36
-
23:32
-
23:25
-
23:15
-
23:02
-
23:02
-
22:52
-
22:48
-
22:44
-
22:30
-
22:28
-
22:15
-
22:13
-
22:07
-
22:04
-
22:03
-
22:00
-
21:58
-
21:51
-
21:46
-
21:45
-
21:44