Бенфика — Риу Аве, результат матча 23 сентября 2025, счет 1:1, 1-й тур чемпионата Португалии 2025/2026

«Бенфика» во 2-м матче Моуринью потеряла очки с одним из аутсайдеров чемпионата Португалии
«Бенфика» не смогла обыграть «Риу Аве» в перенесённом матче 1-го тура чемпионата Португалии по футболу. Встреча в Лиссабоне завершилась со счётом 1:1. Это второй матч «Бенфики» под руководством Жозе Моуринью.

Португалия — Примейра . 1-й тур
23 сентября 2025, вторник. 22:15 МСК
Бенфика
Лиссабон
Окончен
1 : 1
Риу Аве
Вила-ду-Конде
1:0 Судаков – 86'     1:1 Силва – 90+1'    

В составе «Бенфики» на 86-й минуте отличился Георгий Судаков. На 90+1-й минуте гости сравняли счёт после удара Андре Силвы.

После шести туров чемпионата Португалии «Бенфика» набрала 14 очков и располагается на третьей строчке в таблице. Лидирует «Порту» (18), второе место занимает «Спортинг» (15). «Риу Аве» с четырьмя очками идёт 16-м.

В следующем матче 26 сентября «Бенфика» примет «Жил Висенте». 30 сентября в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов команда Моуринью отправится в Лондон, где сыграет с «Челси».

