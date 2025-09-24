«Бенфика» во 2-м матче Моуринью потеряла очки с одним из аутсайдеров чемпионата Португалии

«Бенфика» не смогла обыграть «Риу Аве» в перенесённом матче 1-го тура чемпионата Португалии по футболу. Встреча в Лиссабоне завершилась со счётом 1:1. Это второй матч «Бенфики» под руководством Жозе Моуринью.

В составе «Бенфики» на 86-й минуте отличился Георгий Судаков. На 90+1-й минуте гости сравняли счёт после удара Андре Силвы.

После шести туров чемпионата Португалии «Бенфика» набрала 14 очков и располагается на третьей строчке в таблице. Лидирует «Порту» (18), второе место занимает «Спортинг» (15). «Риу Аве» с четырьмя очками идёт 16-м.

В следующем матче 26 сентября «Бенфика» примет «Жил Висенте». 30 сентября в рамках 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов команда Моуринью отправится в Лондон, где сыграет с «Челси».