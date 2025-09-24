Скидки
«МЮ» интересен Мик Меньян, Амориму нужен более опытный вратарь, чем Ламменс — talkSPORT

«МЮ» интересен Мик Меньян, Амориму нужен более опытный вратарь, чем Ламменс — talkSPORT
«Манчестер Юнайтед» следит за 30-летним вратарём «Милана» Миком Меньяном. Главный тренер английского клуба Рубен Аморим настаивает на покупке более опытного голкипера, чем 23-летний Сенне Ламменс, перешедший в стан «красных дьяволов» в минувшее трансферное окно. Об этом сообщает talkSPORT.

По информации источника, конкуренцию «Манчестер Юнайтед» может составить «Челси», проявлявший интерес к Меньяну летом. Однако «синим» не удалось договориться о покупке французского вратаря за £ 25 млн (€ 28,5 млн).

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

