Главная Футбол Новости

Отец Ямаля: на «Золотом мяче» случилось что-то странное, у Ламина нет соперников

Мунир Насрауи, отец нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля, выразил недовольство результатами голосования на «Золотой мяч» — 2025, по итогам которого его сын занял второе место. Награду получил нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле.

«Я думаю, что это величайшее… Не собираюсь говорить про ограбление, но буду про моральный ущерб, нанесённый человеку.

Считаю, что Ламин Ямаль — лучший футболист в мире на сегодняшний день, с огромным отрывом. Не потому, что он мой сын, а потому, что он лучший игрок в мире. Я считаю, что у него нет соперников. Мы должны сказать, что здесь произошло что-то очень странное. В следующем году «Золотой мяч» будет нашим», — приводит слова отца Ямаля Marca.

