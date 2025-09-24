Скидки
Экс-футболист «Зенита» Гасилин: я бы хотел, чтобы Талалаев возглавил «Спартак»

Комментарии

Бывший российский футболист Алексей Гасилин заявил, что хотел бы увидеть главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на аналогичной должности в «Спартаке».

«Я бы хотел, чтобы Талалаев возглавил «Спартак», хотелось бы посмотреть на это. Я каждый раз говорю, что «Спартак» — это великий клуб, где тренер — лицо команды. Негоже, когда нет результата, и Станкович ещё показывает истерики и постоянно удаляется», — сказал Гасилин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

На данный момент «Спартак» с 15 очками находится на шестом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, «Балтика» с 17 очками располагается на третьей строчке.

Комментарии
