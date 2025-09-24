Скидки
Гришин объяснил, в чём ключевая разница между «Реалом» Анчелотти и «Реалом» Хаби Алонсо

Гришин объяснил, в чём ключевая разница между «Реалом» Анчелотти и «Реалом» Хаби Алонсо
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-полузащитник ЦСКА Александр Гришин рассказал, в чём состоит главное различие между игрой мадридского «Реала» при нынешнем главном тренере Хаби Алонсо и ранее возглавлявшем «сливочных» Карло Анчелотти.

«Хаби Алонсо, будучи более системным тренером, больше требует от своих футболистов надёжной игры в обороне. Анчелотти играл за счёт того, что раскрывал лучшие стороны своих звёздных атакующих футболистов. При этом Мбаппе и Винисиус у Анчелотти могли не возвращаться назад в защиту. «Реал» Анчелотти играл по бразильской системе — «Вы забьёте, сколько сможете, а мы забьём, сколько захотим». Тогда как Алонсо даже от звёзд требует жёстко отрабатывать в обороне», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

23 сентября «Реал» в матче 6-го тура испанской Ла Лиги крупно обыграл на выезде «Леванте» со счётом 4:1. С начала сезона-2025/2026 мадридцы под руководством нового главного тренера Хаби Алонсо выиграли все семь матчей во всех турнирах, в том числе все шесть встреч чемпионата Испании, и лидируют в Ла Лиге с 18 очками, опережая «Барселону» на пять очков при игре в запасе у каталонцев.

Календарь Ла Лиги
Турнирная таблица Ла Лиги

Видео: Драка перед матчем «Реал» Мадрид — «Марсель»:

Комментарии
