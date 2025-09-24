41-летний Сычёв объяснил своё решение возобновить карьеру

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Марселя» Дмитрий Сычёв, на данный момент занимающий должность президента омского «Иртыша», прокомментировал своё решение возобновить карьеру игрока.

«Возвращение в футбол? Буду стараться. В этом году «Иртыш» уже вылетел из розыгрыша, но в следующем — посмотрим. Почему нет? Как известно, у меня 130 голов, сейчас Ари забил один за «БроукБойз», обогнал меня, нужно наверстать. Я своим игрокам уже сказал: «Если вы не отдадите голевой пас, вас в команде не будет», — сказал Сычев на сессии в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт».

Сычёву 41 год. За свою карьеру нападающий выступал за тамбовский и московский «Спартак», «Марсель», московский «Локомотив», минское «Динамо», нижегородскую «Волгу», «Окжетпес», «Локомотив-Казанку» и «Пюник».