Игорь Корнеев рассказал, как московскому «Динамо» нужно поступить с Валерием Карпиным

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев высказался о текущей ситуации в московском «Динамо» с главным тренером бело-голубых и сборной России Валерием Карпиным.

«Я не знаю, какие задачи ставило руководство клуба. Пока это не работает, результата нет. Но вы же знали, какого тренера берёте, изучили его. Поэтому нужно доверять и дать время точно до зимы. И мы же знаем, какой контракт у Карпина. Главный — со сборной», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».

56-летний главный тренер сборной России Валерий Карпин в июне 2025 года возглавил на правах совмещения московское «Динамо». В девяти матчах Мир РПЛ под его руководством бело-голубые набрали 12 очков и занимают в турнирной таблице чемпионата России восьмое место, отставая на семь очков от лидирующего «Краснодара».

