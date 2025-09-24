Скидки
Александр Мостовой опубликовал фото с форума «Азартные игры», где принимал участие Сычёв

Александр Мостовой опубликовал фото с форума «Азартные игры», где принимал участие Сычёв
Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой опубликовал фотографию с форума «Азартные игры: отчисления на спорт», где также присутствовал занимающий должность президента омского «Иртыша» экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Марселя» Дмитрий Сычёв.

«На форуме «Азартные игры», — подписал фото Мостовой в своём телеграм-канале.

Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» посвящён взаимодействию властей, спортивных федераций и букмекерских компаний.

Александр Мостовой выступал за московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбург», а также за испанские «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил карьеру профессионального футболиста, в 2024 году он получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.

