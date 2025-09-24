Юран высказался об уровне Первой лиги Турции

Главный тренер клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран поделился мыслями об уровне Первой лиги Турции, в которой выступает команда под его руководством.

«Уровень Первой лиги очень серьёзный. Здесь пауза на игры сборной, потому что на 80% команды в первом турецком дивизионе состоят из сборников. Я интересовался: «Почему здесь пауза в первом дивизионе? Какое это имеет отношение к Суперлиге и сборной?» И потом я понял, что сборные тут преимущественно из африканских стран, но очень хороший уровень иностранных игроков в каждой команде», — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Российский специалист возглавил «Серик Беледиеспор» летом 2025 года. После семи туров Первой лиги «Серик Беледиеспор» идёт на восьмом месте, набрав 11 очков.