Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой заявил о готовности выступить в Кубке. Сычёв предложил ему сыграть за «Иртыш»

Мостовой заявил о готовности выступить в Кубке. Сычёв предложил ему сыграть за «Иртыш»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой на сессии в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» заявил, что также готов вернуться в футбол, если будут предложения от клубов, выступающих в Кубке России. Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Марселя» Дмитрий Сычёв, занимающий должность президента омского «Иртыша» ответил Александру, предложив в следующем сезоне сыграть в составе омского клуба.

— Вот Александр Медведев вышел: поиграл, походил по полю (речь о матче «Амкала» в третьем раунде Пути регионов Кубка России с «Салютом» (2:1), где 70-летний советника председателя правления «Зенита» Александр Медведев принял участие в составе медийной команды. — Прим. «Чемпионата»). Я тоже жду предложений, чтобы так можно выйти, — заявил Мостовой.

— Мы найдём источники финансирования. Тем более, мы играем в манеже, у нас всегда тепло. Единственное: на самолете в Омск лететь далеко. Но мы можем СВ вам выкупить, — ответил Сычёв.

Напомним, ранее Сычёв заявил, что возобновит карьеру футболиста в следующем сезоне. Форвард хочет сыграть в составе омского «Иртыша» в Кубке России.

Материалы по теме
Фото
Александр Мостовой опубликовал фото с форума «Азартные игры», где принимал участие Сычёв
41-летний Сычёв объяснил своё решение возобновить карьеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android