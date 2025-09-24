Мостовой заявил о готовности выступить в Кубке. Сычёв предложил ему сыграть за «Иртыш»

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой на сессии в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» заявил, что также готов вернуться в футбол, если будут предложения от клубов, выступающих в Кубке России. Экс-нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Марселя» Дмитрий Сычёв, занимающий должность президента омского «Иртыша» ответил Александру, предложив в следующем сезоне сыграть в составе омского клуба.

— Вот Александр Медведев вышел: поиграл, походил по полю (речь о матче «Амкала» в третьем раунде Пути регионов Кубка России с «Салютом» (2:1), где 70-летний советника председателя правления «Зенита» Александр Медведев принял участие в составе медийной команды. — Прим. «Чемпионата»). Я тоже жду предложений, чтобы так можно выйти, — заявил Мостовой.

— Мы найдём источники финансирования. Тем более, мы играем в манеже, у нас всегда тепло. Единственное: на самолете в Омск лететь далеко. Но мы можем СВ вам выкупить, — ответил Сычёв.

Напомним, ранее Сычёв заявил, что возобновит карьеру футболиста в следующем сезоне. Форвард хочет сыграть в составе омского «Иртыша» в Кубке России.