Юран объяснил, почему предпочёл бы португалоговорящего игрока немецкоговорящему

Главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран высказался о том, почему предпочёл бы подписать в свою команду португалоговорящего футболиста, а не немецкоговорящего.

— Восемь легионеров можно использовать?

— Да, в заявке.

— Вы специально берёте русскоговорящих и португалоговорящих людей, с кем вам комфортно, кому быстрее донести свою мысль?

— Нет, конечно. Потому что на первом плане у меня стоит спортивная составляющая.

— Если у вас есть два одинаковых игрока примерно одного уровня: один португалоговорящий, другой немецкоговорящий. Кого возьмёте?

— Португалоговорящего. Ну, правильно, если футболисты по уровню одинаковые, то это естественно, потому что я с португальцами общаюсь свободно. Во‑первых, для игрока это хорошо, потому что быстрее идет адаптация и он понимает мои требования, потому что я не через переводчика доношу, а напрямую объясняю, что я от него хочу, на португальском, — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Ранее в турецкий клуб перешли некоторые российские футболисты: Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Илья Берковский и Артём Юран.