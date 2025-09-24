Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юран объяснил, почему предпочёл бы португалоговорящего игрока немецкоговорящему

Юран объяснил, почему предпочёл бы португалоговорящего игрока немецкоговорящему
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер турецкого клуба «Серик Беледиеспор» Сергей Юран высказался о том, почему предпочёл бы подписать в свою команду португалоговорящего футболиста, а не немецкоговорящего.

— Восемь легионеров можно использовать?
— Да, в заявке.

— Вы специально берёте русскоговорящих и португалоговорящих людей, с кем вам комфортно, кому быстрее донести свою мысль?
— Нет, конечно. Потому что на первом плане у меня стоит спортивная составляющая.

— Если у вас есть два одинаковых игрока примерно одного уровня: один португалоговорящий, другой немецкоговорящий. Кого возьмёте?
— Португалоговорящего. Ну, правильно, если футболисты по уровню одинаковые, то это естественно, потому что я с португальцами общаюсь свободно. Во‑первых, для игрока это хорошо, потому что быстрее идет адаптация и он понимает мои требования, потому что я не через переводчика доношу, а напрямую объясняю, что я от него хочу, на португальском, — сказал Юран в эфире «Матч ТВ».

Ранее в турецкий клуб перешли некоторые российские футболисты: Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Илья Садыгов, Илья Берковский и Артём Юран.

Материалы по теме
Юран высказался об уровне Первой лиги Турции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android