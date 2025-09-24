Скидки
ФИФА заинтересована провести ЧМ-2030 с 64 командами — источник

ФИФА заинтересована провести ЧМ-2030 с 64 командами — источник
В Международной федерации футбола (ФИФА) готовы провести чемпионат мира 2030 года с 64 командами. Об этом сообщает издание Ole.

По информации источника, организация поддержит предложение Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) о рекордном расширении числа участников мундиаля. Отмечается, что в таком случае турнир пройдет в формате 16 групп, в которых будет по четыре сборных. При этом в плей-офф выйдут по две лучшие команды.

Утверждается, что игры пройдут в Испании, Португалии, Марокко, Аргентине, Парагвае и Уругвае. Матчи трёх групп чемпионата мира будут целиком проведены в странах Южной Америки, остальные встречи пройдут в Европе и Африке.

Ранее ФИФА уже расширила состав участников с 32 до 48 команд. ЧМ-2026 будет первым в истории, где сыграет 48 национальных сборных.

