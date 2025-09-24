Александр Григорян: у Диего Симеоне не получается сделать «Атлетико» более креативным

Российский тренер Александр Григорян высказался о текущей ситуации в испанской Ла Лиге для мадридского «Атлетико», возглавляемого аргентинским специалистом Диего Симеоне.

«В этом сезоне «Атлетико» с первых туров обозначил, что не будет участвовать в гонке за золотом национального чемпионата. В предыдущие годы такого не было. Пусть только отрезками и иногда только формально, но «Атлетико» боролся за первое место Ла Лиги. Сейчас этого совсем нет. Думаю, что потрясающая работа Симеоне вошла в противоречие с его намерением сделать команду более креативной. У него не получается это сделать», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

55-летний аргентинский тренер Диего Симеоне возглавляет мадридский «Атлетико» с 2011 года. Под руководством Симеоне «матрасники» дважды становились чемпионами Испании, по два раза выиграли Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, стали обладателями Кубка и Суперкубка Испании, дважды выходили в финал Лиги чемпионов.

В текущем сезоне «Атлетико» набрал шесть очков в пяти стартовых матчах Ла Лиги и занимает в ней 12-е место. 24 сентября мадридцы сыграют на своём поле с «Райо Вальекано» в 6-м туре чемпионата Испании.

Видео: Симеоне покидает стадион