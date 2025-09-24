В Португалии обокрали дом главного тренера национальной сборной Роберто Мартинеса

Дом главного тренера сборной Португалии Роберто Мартинеса в пригороде Лиссабона Кашкайше был ограблен на прошедших выходных, сообщает A Bola.

По данным источника, злоумышленники проникли в дом через кухню, после чего украли ювелирные изделия и дорогие часы на общую сумму свыше € 1 млн.

Сообщается, что сам Роберто Мартинес в момент происшествия находился в отъезде. При этом в доме присутствовал человек, присматривающий за хозяйством, однако он в момент кражи был в подвале и не успел застать воров на месте преступления.

52‑летний испанский специалист Роберто Мартинес возглавляет сборную Португалии с 2023 года, в сезоне-2024/2025 португальцы под его руководством стали победителями Лиги наций УЕФА.

